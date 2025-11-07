GRABADO el 07-11-2025

Congreso propone citar al canciller Hugo de Zela por crisis diplomática con México El Comercio

Este viernes, el Congreso del Perú ha citado al canciller Hugo de Zela para que explique ante el Pleno la crisis diplomática abierta con México tras el asilo otorgado a Betssy Chávez en la embajada mexicana en Lima. En la moción impulsada por Edward Málaga y otros legisladores, se exige detallar la evaluación jurídicodiplomática según la Convención de Caracas y las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas sobre el posible salvoconducto, así como los efectos de la ruptura para la participación del país en la Alianza del Pacífico y la protección de los peruanos en México. Este episodio sucede tras la decisión del 3 de noviembre de romper relaciones diplomáticas con México, acusando una actuación inamistosa. políticaPerú relacionesinternacionales HugoDeZelaCanal



oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Congreso evalúa inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado.

Congreso propone citar al canciller Hugo de Zela por crisis diplomática con México El Comercio.

Capturan a presunto extorsionador mientras exigía cupos a un chofer.

INPE realiza megaoperativo sorpresa en el penal Castro Castro.

UNIVERSITARIO VS GARCILASO EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.

CONGRESO: Subcomisión aprueba informe que inhabilita por 10 años a BETSSY CHÁVEZ y PEDRO CASTILLO.

NOTICIAS PERÚ 7 DE NOVIEMBRE: EVALÚAN INHABILITAR A BETSSY CHÁVEZ POR GOLPE DE ESTADO.

CACHO VS MACHO - DOS DIVOS, UN SOLO ESPEJO UNO MÁS ENVIVO.

Rosalía revela detalles de LUX, su nuevo álbum Somos.

Presidenta Sheinbaum anuncia plan contra abusadores tras sufrir agresión El Comercio.

Axel Kaiser analiza el avance del socialismo juvenil en América Latina El Comercio.

Poder Judicial ordena suspender cobro de peajes en Villa el Salvador y Punta Negra El Comercio.

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum tras asilo a Betssy Chávez El Comercio.

José Jerí anuncia nuevas estrategias contra crimen organizado en Lima y Callao El Comercio.

Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta negra.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.