GRABADO el 07-11-2025

NOTICIAS PERÚ 7 DE NOVIEMBRE: EVALÚAN INHABILITAR A BETSSY CHÁVEZ POR GOLPE DE ESTADO

Estas son las noticias más relevantes del Perú este viernes 7 de noviembre de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debate el informe que propone inhabilitar por 10 años a PedroCastillo, BetssyChávez y al exministro Willy Huerta, por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.



Mientras tanto, el Ministerio del Interior creó la División de Investigación de Extorsiones, dirigida por el coronel Víctor Revoredo Farfán, experto con más de 30 años en operaciones contra el crimen organizado.



Por otro lado, Un grupo de congresistas presentó una moción para invitar al canciller HugodeZela al Pleno y explique la crisis diplomática con México, desatada tras el asilo otorgado a Betssy Chávez en su embajada en Lima.





En el plano policial, El INPE realizó un operativo en el penal Miguel Castro Castro, interviniendo el pabellón 7 en medio del estado de emergencia en Lima y Callao.





Finalmente, en Surco, la Policía y el serenazgo capturaron en flagrancia a un presunto extorsionador que se hizo pasar por pasajero para exigir dinero a un conductor de transporte público.





¿Qué opinas sobre lo que está pasando en el país? Déjalo en los comentarios y suscríbete para mantenerte informado cada día. Esto fue Perú en 5 minutos.



