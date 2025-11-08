GRABADO el 08-11-2025

Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafa millonaria y en la mira de la SBS El Comercio

Crhiss Vanger, conocido influencer peruano con millones de seguidores en TikTok, es investigado por presunta estafa agravada y apropiación ilícita. Más de 160 personas denuncian haber invertido dinero en su proyecto Vanger Haus, que habría recaudado más de S/ 1.5 millones.

La SBS anunció una medida histórica: denunciarlo por captar dinero del público sin autorización. ¿Qué pasó realmente? ¿Es un caso de estafa, mala gestión o confianza ciega en redes sociales?

En este informe te explicamos quién es Crhiss Vanger, cómo operaba su supuesto sistema de inversión y qué puede pasar legalmente.



CrhissVanger EstafaTikTok VangerHaus SBS EstafaMillonaria InfluencersPerú CasoVanger TikTokPerú



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Crhiss Vanger

Estafa TikTok Perú

Vanger Haus

Captación ilegal de dinero

SBS denuncia tiktoker

Influencer investigado

Estafa millonaria Perú

Cristian Villanueva Aguilar

Scam en redes sociales

Jóvenes estafados inversión

Desde EL COMERCIO

Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafa millonaria y en la mira de la SBS El Comercio.

UNIVERSITARIO VS GARCILASO EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.

CONGRESO: Subcomisión aprueba informe que inhabilita por 10 años a BETSSY CHÁVEZ y PEDRO CASTILLO.

Crean División de Investigación de Extorsiones ante incremento de delitos El Comercio.

Polémica en Miss Universo 2025: ¿Quién es Nawat Itsaragrisil y qué pasó con Miss México? EC.

Betssy Chávez: Congreso evalúa su inhabilitación política por 10 años El Comercio.

Congreso evalúa inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado.

Congreso propone citar al canciller Hugo de Zela por crisis diplomática con México El Comercio.

Capturan a presunto extorsionador mientras exigía cupos a un chofer.

INPE realiza megaoperativo sorpresa en el penal Castro Castro.

NOTICIAS PERÚ 7 DE NOVIEMBRE: EVALÚAN INHABILITAR A BETSSY CHÁVEZ POR GOLPE DE ESTADO.

CACHO VS MACHO - DOS DIVOS, UN SOLO ESPEJO UNO MÁS ENVIVO.

Rosalía revela detalles de LUX, su nuevo álbum Somos.

Presidenta Sheinbaum anuncia plan contra abusadores tras sufrir agresión El Comercio.

Axel Kaiser analiza el avance del socialismo juvenil en América Latina El Comercio.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.