GRABADO el 07-11-2025

CONGRESO: Subcomisión aprueba informe que inhabilita por 10 años a BETSSY CHÁVEZ y PEDRO CASTILLO

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años de la función pública al golpista expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta por el fallido golpe de Estado.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



