GRABADO el 07-11-2025

Crean División de Investigación de Extorsiones ante incremento de delitos

Ante el creciente número de denuncias por extorsión en el Perú más de 23 000 solo hasta octubre de 2025, según el Ministerio del Interior se ha creado la nueva DivisiónDeInvestigaciónDeExtorsiones, liderada por el coronel Víctor Revoredo Farfán, experto en operaciones contra el crimen organizado. Esta unidad de la Policía Nacional del Perú arrancó operaciones focalizadas en transportistas, comercios y el sector de construcción, y ya logró 17 detenciones en flagrancia durante sus primeros tres días. En su reemplazo figura el antiguo GOREX, creado en 2024 pero que no cumplió expectativas. En este video analizamos cómo funcionará la nueva unidad, qué estrategias usará la policía, qué impacto puede tener en la seguridad ciudadana y qué retos enfrenta frente a los grupos de extorsión en el país. seguridadciudadana crimenorganizado Perú2025



