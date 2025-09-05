GRABADO el 05-09-2025

San Miguel: Asesinan a jalador de transporte a plena luz del día

Los casos de sicariato en Lima continúan en aumento. Esta vez, un jalador de transporte público fue asesinado por un sicario en el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, en los límites de San Miguel y Bellavista. El crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad del municipio sanmiguelino.



En las imágenes se observa cómo el atacante, cubierto con una mascarilla, se acerca sigilosamente a la víctima y le dispara en plena vía pública, a plena luz del día y frente a numerosos transeúntes. Aún con vida, el hombre intentó huir, pero terminó desplomándose a pocos metros.



La víctima fue identificada como Paul Michael Luna Coloma, de 40 años. Según las primeras hipótesis de la Policía Nacional del Perú (PNP), se trataría de un nuevo caso de extorsión a transportistas, modalidad delictiva que viene golpeando con fuerza a esta zona de la capital.



CRÍMENES EN LA MISMA ZONA



Las autoridades recordaron que, en junio de este año, en la misma avenida Venezuela, la PNP logró capturar a una banda dedicada a la extorsión. Incluso, también se han registrado ataques contra unidades de transporte público en el mismo sector.



Al lugar llegaron agentes de la Policía, peritos de Criminalística y el fiscal de turno, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Las investigaciones continúan, y las imágenes de las cámaras de seguridad serán determinantes para identificar y capturar al sicario.

Desde 24 Horas

Incertidumbre por finalización de concesión de transporte a Machu Picchu shorts.

Imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS shorts.

Nefertiti láser: el secreto para rejuvenecer cuello y manos.

MEF anuncia que observará ley si Congreso aprueba octavo retiro de AFP.

Mario Vizcarra no descarta postular a un cargo político en las elecciones de 2026.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años.

Consettur ya no seguirá operando la ruta hacia Machu Picchu.

Atacan a balazos mercado en San Juna de Miraflores.

Tumbes: redoblan seguridad en frontera ante incremento de casos criminales en el país.

Roberto Sánchez anuncia que Betssy Chávez podría ser su asesora en el Congreso.

Ministro del Interior será interpelado por el Congreso.

César Acuña exige declarar estado de sitio Trujillo tras nuevo atentado con explosivos.

San Miguel: Asesinan a jalador de transporte a plena luz del día.

Trujillo: así quedaron las viviendas tras atentado con dinamita.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.