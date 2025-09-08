GRABADO el 08-09-2025

Velan restos de periodista Jaime Chincha en parroquia Nuestra Señora de Fátima

El periodista Jaime Chincha falleció a los 48 años a causa de una insuficiencia cardíaca en su vivienda, en Miraflores. Su deceso ha conmocionado al gremio periodístico peruano, dejando a colegas y amigos profundamente consternados.



Legado periodístico





Chincha Ravines contaba con más de 20 años de trayectoria periodística, iniciando su carrera en 1999. Sus preguntas audaces y agudas lo llevaron tempranamente a ser un destacado presentador en diversas casas televisivas como Panamericana Televisión, donde se integró en 2012 al noticiero Buenos Días Perú.



Posteriormente dirigió y presentó el programa Juicio Justo en 2018, desde donde alertó sobre la crisis en el sistema de justicia. Su estilo directo y cercano a la población fue su marca personal que lo llevó a ser reconocido como un líder de opinión.



Reconocimiento y desempeño en medios



La periodista Rosa María Palacios señaló que la noticia fue impactante y recordó su trabajo y lo buen compañero que era. "Un chico buenísimo, estamos muy tristes", declaró a Panamericana Televisión. Chincha no solo se desempeñó en televisión, sino también en medios impresos y radio a nivel nacional.



Velatorio de periodista



Durante sus últimos años trabajó como presentador en el diario La República, su última casa editorial. Al cierre de esta edición, sus restos son velados en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde familiares y amigos le dan el último adiós.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 8 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Velan restos de periodista Jaime Chincha en parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Cercado de Lima: desconocidos a bordo de una moto disparan contra jalador de combi.

Canciller Elmer Schialer anuncia reunión urgente tras retiro de bandera colombiana en Loreto.

Historias: la versión de Harvey Colchado sobre la fallida detención de Alan García (1/2).

Poder Judicial levanta impedimento de salida del país contra Wilfredo Oscorima en caso Obrainsa.

Vecinos protestan contra construcción de pileta en óvalo de Miraflores.

Metropolitano en crisis: Contraloría detecta buses desgastados y mantenimiento pendiente.

Al menos dos personas fallecidas y tres heridas deja derrumbe de cerro en Amazonas.

Atacan bus de empresa Consettur que transporta turistas a Machu Picchu.

Ministro Malaver condena asesinato de chofe de transporte: Es lamentable.

Fiscalía confirma con peritaje que voz en audio de PNP Junior Izquierdo sí pertenece a Santiváñez.

Choferes de empresa Nueva América paralizan actividades: No tenemos seguridad.

SJM: sicario se hace pasar como pasajero y asesina a balazos a chofer de línea "Nueva América".

Les piden 20 mil soles de cupo: Locales comerciales fueron atacados a balazos en Huaycán.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.