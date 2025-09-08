GRABADO el 08-09-2025

Ministro Malaver condena asesinato de chofe de transporte: Es lamentable

El ministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció sobre el reciente asesinato de un chofer de la empresa de transporte público 39Nueva América39, quien fue acribillado pese a que, según denuncian los transportistas, pagan cupos diariamente a organizaciones criminales.



En declaraciones a la prensa, Malaver informó que su despacho mantiene reuniones constantes con diversos gremios de transporte para atender la problemática de la inseguridad. Además, señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evalúa la adquisición de cámaras de vigilancia para su instalación en buses y unidades de transporte público en Lima Metropolitana.



Es lamentable. Permanentemente tenemos mesas de trabajo con los representantes del transporte y distintos gremios. Existe una brecha que el MTC busca cubrir mediante la compra de cámaras de seguridad para ser colocadas en los vehículos que circulan en la capital, manifestó el ministro.



Malaver afirmó que desde su sector se realizan los mayores esfuerzos en la lucha contra la criminalidad que golpea al país, mientras muchos transportistas rechazan las medidas implementadas por el gobierno de Dina Boluarte, sobre todo frente al incremento del cobro de cupos que afecta tanto al transporte como al comercio en general.



DEJA SU CARGO EN MANOS DEL CONGRESO



Finalmente, el titular del Interior recordó que su permanencia en el cargo dependerá de la decisión del Congreso. Daré las explicaciones del caso al Parlamento, que tendrá que decidir. Yo estoy cumpliendo mi trabajo y seguimos en la lucha permanente contra la criminalidad, enfatizó.





