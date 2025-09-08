GRABADO el 08-09-2025

Vecinos protestan contra construcción de pileta en óvalo de Miraflores

Un grupo de vecinos de Miraflores realizó una protesta en el parque central del distrito en rechazo a la construcción de una pileta en el óvalo Miraflorino, proyecto impulsado por el alcalde Carlos Canales.



Los residentes sostienen que la obra es inviable y que alteraría la identidad de este emblemático espacio. En este punto del distrito confluyen las cinco avenidas más importantes. Quieren colocar piletas de 15 metros para hacer espectáculos en vivo, expresó uno de los manifestantes.



Los vecinos acusaron al alcalde de negarse al diálogo y de actuar de manera arbitraria en la ejecución de la obra. No nos escucha y en cualquier momento empiezan a cerrar esto. Ahí es donde van a generarse problemas, advirtió un ciudadano.



IMPACTO EN EL ORNATO DE LA CIUDAD



Según el proyecto, la construcción de la pileta implicaría la remoción de las palmeras que actualmente decoran el óvalo, lo que según los residentes afectará el ornato y podría incrementar el riesgo de accidentes en una zona de alto tránsito vehicular.



La protesta, realizada el último sábado, reunió a cerca de 50 personas que portaron pancartas y exigieron respeto por el carácter turístico de Miraflores. Nunca nos consultan, solo hacen lo que les conviene, manifestó otra vecina indignada.





Ingresa a http://ptv.pe/452957 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 08/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 8 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Velan restos de periodista Jaime Chincha en parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Cercado de Lima: desconocidos a bordo de una moto disparan contra jalador de combi.

Canciller Elmer Schialer anuncia reunión urgente tras retiro de bandera colombiana en Loreto.

Historias: la versión de Harvey Colchado sobre la fallida detención de Alan García (1/2).

Poder Judicial levanta impedimento de salida del país contra Wilfredo Oscorima en caso Obrainsa.

Vecinos protestan contra construcción de pileta en óvalo de Miraflores.

Metropolitano en crisis: Contraloría detecta buses desgastados y mantenimiento pendiente.

Al menos dos personas fallecidas y tres heridas deja derrumbe de cerro en Amazonas.

Atacan bus de empresa Consettur que transporta turistas a Machu Picchu.

Ministro Malaver condena asesinato de chofe de transporte: Es lamentable.

Fiscalía confirma con peritaje que voz en audio de PNP Junior Izquierdo sí pertenece a Santiváñez.

Choferes de empresa Nueva América paralizan actividades: No tenemos seguridad.

SJM: sicario se hace pasar como pasajero y asesina a balazos a chofer de línea "Nueva América".

Les piden 20 mil soles de cupo: Locales comerciales fueron atacados a balazos en Huaycán.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.