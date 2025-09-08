GRABADO el 08-09-2025

Atacan bus de empresa Consettur que transporta turistas a Machu Picchu

La empresa Consettur, encargada del traslado de turistas entre Machu Picchu Pueblo y la llaqta de Machu Picchu, fue víctima de un ataque perpetrado por criminales contra una de sus unidades, lo que obligó a suspender temporalmente sus operaciones durante el último domingo.



El hecho generó malestar e incertidumbre entre cientos de turistas nacionales y extranjeros que esperaban visitar la maravilla del mundo. Algunos visitantes expresaron su indignación por la paralización del transporte, mientras que otros decidieron llegar caminando hasta Machu Picchu en medio de protestas y reclamos.



VENCIMIENTO DE CONCESIÓN



El ataque ocurre en un contexto marcado por el vencimiento de la concesión de Consettur para el traslado de pasajeros hacia la ciudadela inca, cuya finalización se produjo el pasado 4 de septiembre. Según lo previsto, la empresa San Antonio de Torontoy debía asumir de manera temporal el servicio sin embargo, sus buses aún no han ingresado a Machu Picchu.



Ante esta problemática, Consettur emitió un comunicado en el que advirtió que el proceso realizado por la Municipalidad Provincial de Urubamba estuvo marcado por ilegalidades e improvisación. La compañía aseguró que continuará operando con normalidad a fin de garantizar el transporte de más de 5,000 turistas que visitan diariamente el santuario histórico.





