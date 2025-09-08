GRABADO el 08-09-2025

Cercado de Lima: desconocidos a bordo de una moto disparan contra jalador de combi

La ola de inseguridad continúa poniendo en zozobra a los ciudadanos. Esta vez, desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon contra un jalador de combi en el Cercado de Lima, a pocas cuadras de la Av. Colonial.



¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?



De acuerdo a la información compartida por los testigos, la víctima se encontraba desayunando en la cuadra 5 del Jr. Huarochirí, cuando fue interceptado por los criminales, quienes desataron una balacera en la zona.



Uno de los proyectiles le habría caído a la altura del cuello. Con la herida trató de buscar ayuda, por lo que fue auxiliado por trabajadores que laboran por las inmediaciones del lugar de los hechos, a la espera de la llegada de los serenos.



Aunque no se conoce la identidad de la víctima, el hombre sería de nacionalidad venezolana, que en estos momentos se encuentra recibiendo atención médica en el hospital Ramón Castilla, establecimiento donde habrían llegado sus familiares.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 08/09/2025



