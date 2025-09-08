GRABADO el 08-09-2025

Canciller Elmer Schialer anuncia reunión urgente tras retiro de bandera colombiana en Loreto

Un incidente diplomático suma tensión entre Perú y Colombia. La madrugada del domingo 7 de septiembre, efectivos del Ejército retiraron una bandera colombiana izada en la comunidad de Tres Fronteras, en la región Loreto. El canciller Elmer Schialer informó en entrevista con Canal N, que el acto fue denunciado formalmente y que se investigará a los responsables.



BANDERA COLOMBIANA EN EL PUTUMAYO



La intervención militar ocurrió en una zona de difícil acceso, donde llegar requiere varios días de navegación. El alcalde de Putumayo, César Campos, había alertado previamente sobre la presencia de embarcaciones colombianas que izaron banderas en distintos puntos del río, advirtiendo que una eventual incursión podría complicar la respuesta del Estado peruano por las condiciones geográficas.



La tensión se incrementó tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, que generaron preocupación en las autoridades peruanas. En ese contexto, el retiro de la bandera cobra un valor simbólico y político, reforzando la necesidad de una respuesta diplomática inmediata.



REUNIÓN DE CANCILLERES



El canciller Schialer anunció que el próximo viernes 12 de septiembre se reunirá en Lima con su homólogo colombiano para abordar la controversia. Según explicó, la agenda incluirá la situación limítrofe y la navegabilidad en el río Amazonas, temas sensibles para ambas naciones y que han generado fricciones en los últimos días.



De esta manera, el retiro de la bandera colombiana en Tres Fronteras se convierte en un episodio clave dentro de la coyuntura bilateral, mientras se esperan definiciones políticas en la cita diplomática en la capital peruana.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 8 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Velan restos de periodista Jaime Chincha en parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Cercado de Lima: desconocidos a bordo de una moto disparan contra jalador de combi.

Canciller Elmer Schialer anuncia reunión urgente tras retiro de bandera colombiana en Loreto.

Historias: la versión de Harvey Colchado sobre la fallida detención de Alan García (1/2).

Poder Judicial levanta impedimento de salida del país contra Wilfredo Oscorima en caso Obrainsa.

Vecinos protestan contra construcción de pileta en óvalo de Miraflores.

Metropolitano en crisis: Contraloría detecta buses desgastados y mantenimiento pendiente.

Al menos dos personas fallecidas y tres heridas deja derrumbe de cerro en Amazonas.

Atacan bus de empresa Consettur que transporta turistas a Machu Picchu.

Ministro Malaver condena asesinato de chofe de transporte: Es lamentable.

Fiscalía confirma con peritaje que voz en audio de PNP Junior Izquierdo sí pertenece a Santiváñez.

Choferes de empresa Nueva América paralizan actividades: No tenemos seguridad.

SJM: sicario se hace pasar como pasajero y asesina a balazos a chofer de línea "Nueva América".

Les piden 20 mil soles de cupo: Locales comerciales fueron atacados a balazos en Huaycán.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.