Metropolitano en crisis: Contraloría detecta buses desgastados y mantenimiento pendiente

La Contraloría General de la República realizó este lunes una inspección sorpresa en varias estaciones del Metropolitano, incluida la Estación Central, y detectó serias fallas en el servicio. Entre las 6:00 y 8:30 de la mañana se reportaron aglomeraciones de pasajeros por la insuficiencia de buses, así como puertas de acceso inoperativas que ponían en riesgo la seguridad de los usuarios.



BUSES CON EXCESO DE USO Y FALTA DE CAPACIDAD



El operativo verificó que parte de la flota supera el millón de kilómetros recorridos, lo que rebasa la vida útil de las unidades y aumenta la posibilidad de fallas técnicas. Además, la demanda diaria sobrepasa la capacidad operativa, generando largas colas y riesgo de accidentes en horas punta. Las imágenes de usuarios abarrotando las estaciones confirman la precariedad del sistema de transporte que mueve a miles de limeños cada día.



MANTENIMIENTO PENDIENTE Y RETRASOS EN LA ATU



La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reconoció que existen retrasos en el mantenimiento de puertas y estaciones por demoras en la asignación de presupuesto. Contraloría anunció que verificará el flujo de recursos y pedirá a los concesionarios explicar su plan de renovación de flota, pues varias unidades ya no cumplen con las condiciones contractuales de operación.



El informe final será remitido a la ATU con recomendaciones preventivas y correctivas. De persistir las deficiencias, la Contraloría advirtió que abrirá investigaciones para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en la gestión del Metropolitano.

