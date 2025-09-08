GRABADO el 08-09-2025

Al menos dos personas fallecidas y tres heridas deja derrumbe de cerro en Amazonas

Según primeras informaciones, al menos dos muertos y tres heridos dejó el derrumbe de un cerro en la localidad de Cohechán, distrito de Conila, provincia de Luya, en la región Amazonas. El suceso se registró la tarde de ayer.



En la zona se encuentran trabajando de manera articulada personal de la Policía Nacional del Perú, los bomberos, las rondas campesinas y otras instituciones, quienes continúan las labores de búsqueda, rescate y limpieza.



MONITOREO PERMANENTE



El derrumbe, ocasionado por las intensas lluvias que azota la región los últimos días, también afectó la carretera que conecta la localidad con otros distritos, por lo que los pobladores han quedado incomunicados.



Mientras tanto, el Gobierno Regional Amazonas, comunicó que mantiene el monitoreo permanente y coordinación interinstitucional para garantizar la atención de la emergencia y restablecer el tránsito en la autopista.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 8 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Velan restos de periodista Jaime Chincha en parroquia Nuestra Señora de Fátima.

Cercado de Lima: desconocidos a bordo de una moto disparan contra jalador de combi.

Canciller Elmer Schialer anuncia reunión urgente tras retiro de bandera colombiana en Loreto.

Historias: la versión de Harvey Colchado sobre la fallida detención de Alan García (1/2).

Poder Judicial levanta impedimento de salida del país contra Wilfredo Oscorima en caso Obrainsa.

Vecinos protestan contra construcción de pileta en óvalo de Miraflores.

Metropolitano en crisis: Contraloría detecta buses desgastados y mantenimiento pendiente.

Al menos dos personas fallecidas y tres heridas deja derrumbe de cerro en Amazonas.

Atacan bus de empresa Consettur que transporta turistas a Machu Picchu.

Ministro Malaver condena asesinato de chofe de transporte: Es lamentable.

Fiscalía confirma con peritaje que voz en audio de PNP Junior Izquierdo sí pertenece a Santiváñez.

Choferes de empresa Nueva América paralizan actividades: No tenemos seguridad.

SJM: sicario se hace pasar como pasajero y asesina a balazos a chofer de línea "Nueva América".

Les piden 20 mil soles de cupo: Locales comerciales fueron atacados a balazos en Huaycán.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.