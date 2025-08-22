GRABADO el 22-08-2025

¿Qué pasa en Santa Rosa y cómo viven el conflicto nuestros compatriotas? AGENDA REGIONAL

AGENDA REGIONAL La Red de Medios Regionales del Perú analizará la situación de los peruanos que viven en la frontera, hoy en disputa por reclamos del presidente de Colombia.

Hablan el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, y el exalcalde de Belen, Richard Vásquez.





¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

Pedro Castillo se solidariza con Betssy Chávez.

VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA Armada de Colombia intercepta a autoridad peruana en territorio nacional.

¿Qué pasa en Santa Rosa y cómo viven el conflicto nuestros compatriotas? AGENDA REGIONAL.

Ayacucho: Psicólogos alertan sobre creciente dependencia digital en Perú PASÓ EN EL PERÚ.

Cusco: Consettur corona como monopolio dorado de Machu Picchu que no paga su deuda social.

Loreto: Alcaldes definen proyectos del fideicomiso fronterizo PASÓ EN EL PERÚ.

MUCHO ROCHE Congresistas querían subirse el sueldo a más de 40 mil soles, ante críticas lo retiran.

PASÓ EN EL PERÚ: Consettur, monopolio dorado de Machu Picchu que no paga su deuda social.

LEY DE AMNISTÍA EN LA MIRA Perú se convierte en símbolo de IMPUNIDAD, según comisionado de la CIDH.

ERA NECESARIO Congreso niega reparación a trabajadores despedidos en los 90: NO ERAN EFICIENTES.

No saben qué hacer con Vizcarra, alertan peligros en Lurigancho Pico a Pico con Mabel Cáceres.

PIDIÓ AYUDA AL GOBIERNO Betssy Chávez asiste a la fuerza e insiste en huelga de hambre hasta morir.

¡ESCENAS DE NO CREER! Las postales del violento enfrentamiento en el Independiente vs U de Chile.

Congresistas duplicarán su sueldo a partir de 2026, todo por la plata Pico a Pico.

DOLOR Edith Ramos y la música detrás del documental Uyariy, sobre las protestas contra Dina.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.