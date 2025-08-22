GRABADO el 22-08-2025

VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA Armada de Colombia intercepta a autoridad peruana en territorio nacional

ALERTA EN LA FRONTERA Los alcaldes de la región Loreto denunciaron que el consejero regional del Putumayo, Luis Meder, fue intervenido por una patrulla de la Armada de Colombia mientras navegaba por aguas peruanas.

A través de un documento, expresaron su indignación y señalaron que, si bien este tipo de incidentes ya se habían registrado anteriormente, su frecuencia ha aumentado tras las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro. Asimismo, criticaron la pasividad de las Fuerzas Armadas peruanas, a las que acusan de no tomar acciones concretas frente a lo que consideran una violación reiterada de la soberanía nacional.



noticiasperu loultimonoticiasperu ultimasnoticias loultimo noticiashoyperu colombia frontera noticiainternacional militares fuerzasarmadas gustavopetro policianacionalhoy denunciapública

Desde El Búho pe

