Ayacucho: Psicólogos alertan sobre creciente dependencia digital en Perú PASÓ EN EL PERÚ

La dependencia tecnológica ya no es un fenómeno aislado. Según especialistas, el uso excesivo de celulares, videojuegos y aplicaciones de inteligencia artificial está transformando los hábitos sociales y cognitivos en el país, con efectos que comienzan a sentirse en la salud mental de la población. El decano del Colegio de Psicólogos de Ayacucho, José Placencia, advirtió que el exceso siempre repercute en el desenvolvimiento normal del ser humano y que este escenario requiere atención nacional.

