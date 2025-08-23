Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026
COBERTURA ESPECIAL DESDE CUSCO INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 Síguenos en NUESTRAS REDES:
Revista Caretas Facebook: https://www.facebook.com/revistacaretas
Revista Caretas Instagram: https://www.instagram.com/revistacaretas/
Revista Caretas TikTok: https://www.tiktok.com/revistacaretas
Caretas X: https://x.com/Caretas
Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ
Producción Técnica: CARRILLO LOZA ALEJANDRO
Desde Revista CARETAS
Santiváñez vuelve pero nunca se fue TresxSiete 175.
Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .
Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .
Fernando Armas sobre Ricardo Morán: Ahora todo lo toma broma.
Fernando Armas sobre Yo Soy: A Ricardo Morán le soplaban las respuestas a mí nada.
Caretas en el 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁: 𝗠𝗶𝗻𝗲𝗿í𝗮 𝟱.𝟬, especialistas comparten su visión.
Segundo día de conferencia INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .
Sepadal se pronuncia y afirma que continuará el servicio tras derrame de petróleo en el río Rímac.
San Martín: Hombre le echa gasolina a delincuentes para evitar robo.
DESDE CUSCO INFRACON PERÚ 2025 Perú 2026 .
Alerta internacional: Palta peruana Hass con elevados niveles de cadmio.
PUENTE PIEDRA: Supuesto delincuente muere atropellado tras intentar robar un celular.
SMP: Escolar sufre desmayo tras ser asaltada en el paradero Caquetá.
Maduro en su hora cero Mar de Fondo.
SJL: Brutal choque entre dos buses deja a sus conductores heridos.
Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.
Revista CARETAS
Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.