GRABADO el 08-04-2025

Chorrillos: Empresa de transporte Rumisa suspende servicio por amenazas extorsivas

Las extorsiones contra empresas de transporte no se detienen en la capital. Varias líneas que recorren las calles de Lima se han visto obligadas a suspender sus servicios debido a constantes amenazas de bandas criminales, que les exigen fuertes sumas de dinero para permitirles operar.



Una de las compañías que ha tomado esta drástica decisión es la línea de buses Rumisa, que suspendió su servicio por temor a ser blanco de ataques. Esta empresa brinda transporte desde Chorrillos y recorre diversos distritos hasta La Victoria.



Según denunciaron algunos representantes de la empresa, vienen siendo amenazados desde hace más de tres años, periodo durante el cual han pagado cupos de manera constante por miedo a represalias de la delincuencia organizada.



La empresa decidió paralizar sus operaciones ayer lunes, durante el paro de transportistas, tras el asesinato de un conductor de la empresa "El Chino" en Los Olivos. Asimismo, han optado por acatar un segundo día de paralización ante el temor de que alguno de sus choferes sufra el mismo destino. Los conductores denuncian que no hay presencia policial en los paraderos, zonas donde suelen recibir amenazas.



OTRAS EMPRESAS PAGARÍAN CUPO PARA TRABAJAR



Según trascendió, Rumisa no sería la única empresa extorsionada en el distrito de Chorrillos. Otras líneas de transporte que tiene paraderos en la zona también estarían siendo amenazadas. Sin embargo, muchas de ellas pagarían cupos a las mafias para evitar ataques.





Ingresa a http://ptv.pe/439753 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 08/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

