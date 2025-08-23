GRABADO el 23-08-2025

Maduro acusa a EE.UU. de preparar un cambio de régimen con "plan ilegal" El Comercio

El presidente de Venezuela, NicolásMaduro, denunció este viernes el despliegue militar de EstadosUnidos en aguas del Caribe como un plan "inmoral, criminal e ilegal" contra su país, que busca un "cambio de régimen".



