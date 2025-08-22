GRABADO el 22-08-2025

¿Por qué Donetsk es vital para la estrategia militar rusa? El Comercio

La ciudad de Donetsk se ha convertido en el epicentro del conflicto entre Ucrania y Rusia. Moscú ya controla el 70 de esta región estratégica del Donbás y busca consolidar el dominio total para reforzar su reivindicación, aunque no sea reconocida internacionalmente. Para Ucrania, perder Donetsk significaría no solo un retroceso territorial, sino la caída de un baluarte defensivo clave y un nuevo éxodo de refugiados. Fortificaciones, trincheras, campos minados y un cinturón de fortalezas marcan la resistencia ucraniana. ¿Qué consecuencias tendría que Ucrania ceda Donetsk?



noticiashoy breakingnews internacionales ucrania rusia donetsk donbás zelensky conflicto guerra



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



ucrania pierde donetsk

qué pasa si cae donetsk

batalla por donetsk 2025

guerra ucrania rusia actualidad

donetsk ciudad estratégica

donbás conflicto militar

defensas ucranianas trincheras

avance ruso en donetsk

zelensky rechaza ceder donbás

fortificaciones en donetsk

cinturón de fortalezas ucrania

frente de batalla en zaporiyia

territorio en disputa ucrania

éxodo de refugiados en donbás

importancia militar de donetsk

qué pasaría si ucrania pierde territorio

control ruso sobre donetsk

kramatorsk y slovianks resistencia

franja industrial del donbás

guerra trincheras en europa

Desde EL COMERCIO

¿Qué hay detrás del despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela? El Comercio.

Miles se alistan en la Milicia Bolivariana ante posible invasión de EE.UU. El Comercio.

Kilmar Ábrego García regresa a EE.UU. tras orden de la Corte Suprema El Comercio.

Maduro acusa a EE.UU. de preparar un cambio de régimen con "plan ilegal" El Comercio.

El Salvador exige uniformes impecables y cortes militares en colegios El Comercio.

Capturan al hermano de Iván Mordisco, líder de disidencias de las FARC en Colombia El Comercio.

¿Cuál es el poder y capacidad militar VENEZUELA para defenderse de un ataque? El Comercio.

¿Por qué Donetsk es vital para la estrategia militar rusa? El Comercio.

El regreso de la violencia armada en Colombia: CLAVES para entender los últimos ataques EC.

Conoce el paradero Mirando hacia el futuro El Comercio.

Terremoto de 7.5 en Chile sacude la Antártica, pero descartan riesgo de tsunami El Comercio.

DR. CHOY ESTÁ CON NOSOTROS UNOMÁS ENVIVO.

Maduro llama a un "alistamiento nacional" ante ofensiva de EE.UU. El Comercio.

Congreso retrocede y no aumentará sueldo de diputados y senadores Mirada de fondo.

Audiencia Pedro Castillo en vivo: piden el cese de prisión preventiva El Comercio.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.