GRABADO el 22-08-2025

¿Por qué Donetsk es vital para la estrategia militar rusa?

La ciudad de Donetsk se ha convertido en el epicentro del conflicto entre Ucrania y Rusia. Moscú ya controla el 70 de esta región estratégica del Donbás y busca consolidar el dominio total para reforzar su reivindicación, aunque no sea reconocida internacionalmente. Para Ucrania, perder Donetsk significaría no solo un retroceso territorial, sino la caída de un baluarte defensivo clave y un nuevo éxodo de refugiados. Fortificaciones, trincheras, campos minados y un cinturón de fortalezas marcan la resistencia ucraniana. ¿Qué consecuencias tendría que Ucrania ceda Donetsk?

