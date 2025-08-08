GRABADO el 08-08-2025

EN VIVO Gustavo Petro insiste: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú en isla de Santa Rosa"

00:56 Gustavo Petro insiste: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú en isla de Santa Rosa"

03:43 Conversamos con la congresista Karol Paredes, quien presenta moción en defensa de la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto.

18:12 Además analizamos lo dicho por el presidente colombiano Gustavo Petro con el excongresista Víctor Andrés García Belaunde.

33:20 Conversamos con Juan Falkonerth, analista colombiano sobre las declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia referente a que Perú habría invadido territorio colombiano.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Bomba atómica sobre Nagasaki

Bomba atómica sobre Nagasaki

Día Internacional de Coworking

Día Internacional de Coworking

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Feria Taurina en el distrito de Matara (Cajamarca)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

Establecimiento de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

