GRABADO el 27-08-2025

Las 12 DENUNCIAS contra Juan José Santiváñez el flamante NUEVO ministro de Justicia de Dina Boluarte

Malversación de fondos, lavado de activos y trafico de influencias son solo algunas del rosario de denuncias contra Juan José Santiváñez, el hoy ministro de Justicia avalado por Dina Boluarte. El premier Eduardo Arana llegará al Congreso la próxima semana para explicar su designación. Muchos afirman que podrían ir tras la censura.

-

