El ESCÁNDALO de los cheques de José Luna

La fiscalía acaba de acusar al congresista José Luna Gálvez de encabezar una organización criminal que tenía como meta controlar el Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE. Pide para él 22 años de cárcel. Todos los detalles en la siguiente historia, la primera de una serie que Perú21 ha preparado para conocer al dueño del partido político Podemos Perú.



