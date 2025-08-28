GRABADO el 28-08-2025

El colaborador eficaz que hunde a José Luna Gálvez y Podemos Perú Investigación21

Segunda entrega de Investigación21:

Con un antifaz y de espaldas a una cámara. Esa fue la forma que escogió la justicia para que un integrante de la organización criminal declare todo lo que sabía del operativo que se montó para colocar al jefe de la ONPE en el 2017 y luego inscribir de manera irregular a la agrupación política Podemos Perú.



El colaborador eficaz fue signado por la fiscalía con el número 10102020. Después de varios días de indecisión, este hombre decidió romper su pacto de silencio para contar la verdad. Su testimonio ha quedado registrado en seis declaraciones de manera oficial.

Se trata de un relato bomba que complica penalmente al actual congresista José Luna Gálvez, el dueño del referido partido político, para quien se pide 22 años de cárcel.

En este reportaje se narra con lujo de detalles el entramado de relaciones peligrosas, los encuentros ocultos y el nombre de todos los personajes implicados, algunos de estos con oscuro pasado, pero que aparecieron con un único propósito: poner a un alfil de Luna Gálvez al frente de la ONPE.

Para este informe se buscaron las versiones de las personas aludidas por el colaborador eficaz.



Sólo el fiscal supremo Tomás Gálvez accedió a declarar a este diario. "Esas son las invenciones de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, por orden de Pablo Sánchez. Ellas manipulaban a los colaboradores y los hacían declarar lo que ellas querían", indicó.

InvestigaciónPeriodística. ElDelatorDeLuna. LasManiobrasDelReyDeLosInstitutos.

-

