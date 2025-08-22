GRABADO el 22-08-2025

ONU advierte hambruna en Gaza mientras Israel amenaza con ofensiva

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente la hambruna en Gaza, advirtiendo que más de 500.000 personas enfrentan una situación catastrófica de hambre extrema. Este anuncio llega en un momento crítico, cuando Israel amenaza con destruir la ciudad más grande del territorio palestino, lo que agrava la crisis humanitaria y deja a miles de familias sin acceso a alimentos, agua ni medicinas.
Fuente: AFP
