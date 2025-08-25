GRABADO el 25-08-2025

Reserva militar de Venezuela crece frente a amenaza de Estados Unidos Crisis y tensión política

En Venezuela, miles de ciudadanos se inscribieron recientemente en la reserva militar para responder al llamado del gobierno. La medida busca fortalecer la defensa nacional frente a lo que Caracas considera una amenaza de Estados Unidos.
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

EN VIVO TC cita al fiscal Domingo Pérez para sustentar investigación contra Keiko Fujimori.

Los ministros Walter Astudillo y Elmer Schialer viajaron a Suecia y a Francia para compra de aviones.

Las 12 DENUNCIAS contra Juan José Santiváñez el flamante NUEVO ministro de Justicia de Dina Boluarte.

Reserva militar de Venezuela crece frente a amenaza de Estados Unidos Crisis y tensión política.

El ESCÁNDALO de los cheques de José Luna.

AMENAZA LIMPIAR el MINJUS: El regreso de Juan José Santiváñez al gabinete de DINA BOLUARTE.

Los cheques del ESCÁNDALO de José Luna Gálvez Investigación21 - Primera Entrega.

INPE confirma: Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II Entrevista a Walter Albán.

ONU advierte hambruna en Gaza mientras Israel amenaza con ofensiva.

¿Habrá cumbre? Zelenski exige garantías de seguridad antes de reunirse con Putin.

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa de Loreto.

Idel Vexler y su búsqueda de una reforma educativa en el Perú Entrevista21.

Donald Trump envía destructores a Venezuela para luchar contra cárteles de droga en Mar Caribe.

Guerra en Gaza: Israel despliega 60 mil reservistas rumbo a Ciudad de Gaza.

Aníbal Quiroga: La posibilidad de una imputación contra Dina Boluarte está abierta Entrevista21.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Peru21TV

video

EN VIVO TC cita al fiscal Domingo Pérez para sustentar investigación contra Keiko Fujimori

video

Los ministros Walter Astudillo y Elmer Schialer viajaron a Suecia y a Francia para compra de aviones

video

Las 12 DENUNCIAS contra Juan José Santiváñez el flamante NUEVO ministro de Justicia de Dina Boluarte

video

Reserva militar de Venezuela crece frente a amenaza de Estados Unidos Crisis y tensión política

video

El ESCÁNDALO de los cheques de José Luna

video

AMENAZA LIMPIAR el MINJUS: El regreso de Juan José Santiváñez al gabinete de DINA BOLUARTE

video

Los cheques del ESCÁNDALO de José Luna Gálvez Investigación21 - Primera Entrega

video

INPE confirma: Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II Entrevista a Walter Albán

video

ONU advierte hambruna en Gaza mientras Israel amenaza con ofensiva

video

¿Habrá cumbre? Zelenski exige garantías de seguridad antes de reunirse con Putin

video

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa de Loreto

video

Idel Vexler y su búsqueda de una reforma educativa en el Perú Entrevista21

video

Donald Trump envía destructores a Venezuela para luchar contra cárteles de droga en Mar Caribe

video

Guerra en Gaza: Israel despliega 60 mil reservistas rumbo a Ciudad de Gaza

video

Aníbal Quiroga: La posibilidad de una imputación contra Dina Boluarte está abierta Entrevista21

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 27 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo