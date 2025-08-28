GRABADO el 28-08-2025

HISTÓRICO: Premio Nobel Aaron Ciechanover viene al Perú Entrevista a Dr. Roberto Accinelli Tanaka

El reconocido neumólogo Dr. Roberto Accinelli Tanaka revela en exclusiva los detalles del 22 Curso Internacional de Avances en Neumología que se realizará en Lima, destacando la participación del Premio Nobel Aaron Ciechanover.

22 Curso Internacional de Avances en Neumología
6-7 septiembre Colegio Médico del Perú
11 invitados internacionales y nacionales

Una oportunidad única para la medicina peruana.
-
Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

