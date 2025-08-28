GRABADO el 28-08-2025

HISTÓRICO: Premio Nobel Aaron Ciechanover viene al Perú Entrevista a Dr. Roberto Accinelli Tanaka

El reconocido neumólogo Dr. Roberto Accinelli Tanaka revela en exclusiva los detalles del 22 Curso Internacional de Avances en Neumología que se realizará en Lima, destacando la participación del Premio Nobel Aaron Ciechanover.



22 Curso Internacional de Avances en Neumología

6-7 septiembre Colegio Médico del Perú

11 invitados internacionales y nacionales



Una oportunidad única para la medicina peruana.

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

HISTÓRICO: Premio Nobel Aaron Ciechanover viene al Perú Entrevista a Dr. Roberto Accinelli Tanaka.

Universidad de Lima otorga grado de doctor honoris causa a Julio Velarde.

El colaborador eficaz que hunde a José Luna Gálvez y Podemos Perú Investigación21.

Poderío Militar de Estados Unidos aguarda caída de Nicolás Maduro.

EN VIVO TC cita al fiscal Domingo Pérez para sustentar investigación contra Keiko Fujimori.

Los ministros Walter Astudillo y Elmer Schialer viajaron a Suecia y a Francia para compra de aviones.

Las 12 DENUNCIAS contra Juan José Santiváñez el flamante NUEVO ministro de Justicia de Dina Boluarte.

Reserva militar de Venezuela crece frente a amenaza de Estados Unidos Crisis y tensión política.

El ESCÁNDALO de los cheques de José Luna.

AMENAZA LIMPIAR el MINJUS: El regreso de Juan José Santiváñez al gabinete de DINA BOLUARTE.

Los cheques del ESCÁNDALO de José Luna Gálvez Investigación21 - Primera Entrega.

INPE confirma: Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II Entrevista a Walter Albán.

ONU advierte hambruna en Gaza mientras Israel amenaza con ofensiva.

¿Habrá cumbre? Zelenski exige garantías de seguridad antes de reunirse con Putin.

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa de Loreto.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.