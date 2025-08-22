GRABADO el 22-08-2025

INPE confirma: Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II Entrevista a Walter Albán

A través de un comunicado oficial, el INPE anunció que la Junta Técnica de Clasificación determinó que Martín Vizcarra clasifica para el Penal de Lurigancho, pero por medidas de seguridad, será enviado al Penal de Ancón II.



