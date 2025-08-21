GRABADO el 21-08-2025

¿Habrá cumbre? Zelenski exige garantías de seguridad antes de reunirse con Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que su primer encuentro con Vladimir Putin desde el inicio de la invasión rusa podría realizarse en las próximas semanas. Sin embargo, puso una condición clave: que las potencias occidentales definan garantías de seguridad para Ucrania antes de cualquier reunión.
