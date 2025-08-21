GRABADO el 21-08-2025

Final de la sexta edición "Premio Hub Norte" 2025

En el auditorio de la Cámara de Comercio de La Libertad se realizó la final del premio Hub Norte el cual es el mayor reconocimiento al emprendimiento social y ambiental en el nororiente del Perú. Esta iniciativa es impulsada por una minera a través de asociación Pataz y Kunan, en alianza con el CREEAS La Libertad y el apoyo de otras instituciones. Su objetivo es impulsar a los emprendedores que generan un impacto positivo en sus comunidades y contribuyen al desarrollo sostenible de la región.



En su sexta edición, el premio reconoció a emprendedores de las regiones del nororiente: La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, San Martín, Cajamarca y Amazonas que lideran iniciativas de alto impacto social y ambiental.



Este 2025 se suma el reconocimiento al emprendimiento rural, una distinción especial para iniciativas que generan impacto en zonas rurales. Los ganadores fueron: ganador categoría rural harina de pulpa de café ,5 mil soles, ganador premio Hub Norte 2025 Nugkui ,10 mil soles, ganador premio Hub Norte Moysi 10 mil soles



Y tercer lugar ganador premio Hub Norte 2025 Foreslab 10 mil soles.

El ganador recibió s/ 5,000 en capital semilla, además de beneficios como acompañamiento técnico, asesoría legal y vinculación estratégica con el sector público y privado.



Este año se recibieron 119 postulaciones y el comité evaluador seleccionó 15 postulaciones como finalistas.



De esta manera culminó este evento que impulsa el emprendimiento e innovación social en el Norte Oriente del Perú.



