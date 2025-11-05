GRABADO el 05-11-2025

Cuatro adultos mayores roban 6 mil soles en una botica

En San Miguel, una banda integrada por cuatro adultos mayores robó más de S/ 6,000 en productos dermatológicos de una botica, en una acción rápida y coordinada que quedó registrada por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran cómo uno de ellos ingresó fingiendo un dolor en la cintura para distraer a la encargada, mientras el resto del grupo aprovechó para forzar una vitrina y sustraer bloqueadores, cremas y artículos de alto valor.

SanMiguel Robo Farmacias AdultosMayores inseguridadciudadana

Cuatro adultos mayores roban 6 mil soles en una botica.

