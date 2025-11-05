GRABADO el 05-11-2025

Reportan un gran forado en Pueblo Libre

Un gran forado de aproximadamente 4 metros apareció bajo el bypass de la avenida Brasil, en Pueblo Libre, generando preocupación entre conductores y peatones que transitan diariamente por la zona.

Según primeras versiones, el hueco habría sido causado por el desgaste de un buzón de telefonía, comprometiendo la estabilidad del pavimento y aumentando el riesgo de accidentes.PuebloLibre AvenidaBrasil Forado SeguridadVial InfraestructuraLima Lima

Desde Revista CARETAS

Una madre y su hija fueron víctimas de un asalto a mano armada en Los Olivos.

Reportan un gran forado en Pueblo Libre.

Congresista sobre uso de cámara: Si ellos quieren hacer campaña que la hagan con su plata.

CADE 2025: Presidente Jerí anuncua shock para desburocratizar el país.

Realizan tocamientos indebidos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante recorrido en México.

Un violento asalto bajo la modalidad de marcas dejó sin US 80 mil a un empresario trujillano..

Paro de transportistas: una cobradora de bus sorprendió a todos.

Franco Vidal convierte decisiones municipales en retos virales.

Perú rompe relaciones con México luego de que este país le otorgara asilo a Betssy Chávez.

Rosangella Barbarán fue captada paseando en playa de Máncora.

Más de 6,500 taricayas fueron liberadas en el Parque Nacional Sierra del Divisor, Ucayali y Loreto..

Intento de asalto en Lambayeque termina en tragedia: ladrón se quit4 la vida ante operativo policial.

Audios atribuidos al jefe del INPE vinculan presunto cobro de S/ 80 000 para excarcelar a expolicía.

La congresista Norma Yarrow, lanzó duras críticas contra Keiko Fujimori.

Congresista exige investigación por uso de cámara del Congreso en lanzamiento de candidatura.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.