GRABADO el 03-11-2025

Más de 6,500 taricayas fueron liberadas en el Parque Nacional Sierra del Divisor, Ucayali y Loreto.

Comunidades locales, estudiantes, organizaciones ambientales y el SERNANP unieron esfuerzos para proteger los huevos, crear playas artificiales y garantizar que estas crías vuelvan a los ríos amazónicos, pese a amenazas como la extracción ilegal.

Entérate de más en: caretas.pe

