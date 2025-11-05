GRABADO el 05-11-2025

Un violento asalto bajo la modalidad de marcas dejó sin US 80 mil a un empresario trujillano.

Los delincuentes lo siguieron en un auto y una motocicleta hasta la cuadra 2 del jirón Nicolás de Piérola, donde lo encañonaron y le arrebataron una mochila con el dinero.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que tres sujetos armados rodean la camioneta de la víctima, lo amenazan y lanzan su celular a la pista para evitar que pida ayuda.

Desde Revista CARETAS

