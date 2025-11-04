GRABADO el 04-11-2025

Rosangella Barbarán fue captada paseando en playa de Máncora

Perú rompe relaciones con México luego de que este país le otorgara asilo a Betssy Chávez.

Más de 6,500 taricayas fueron liberadas en el Parque Nacional Sierra del Divisor, Ucayali y Loreto..

Intento de asalto en Lambayeque termina en tragedia: ladrón se quit4 la vida ante operativo policial.

Audios atribuidos al jefe del INPE vinculan presunto cobro de S/ 80 000 para excarcelar a expolicía.

La congresista Norma Yarrow, lanzó duras críticas contra Keiko Fujimori.

Congresista exige investigación por uso de cámara del Congreso en lanzamiento de candidatura.

Tarapoto: Accidente vehicular deja un fall3cido y tres heridos.

Presidente José Jerí reafirma que su mandato busca crear cambios estructurales..

KEIKO: El Factor del panetón TresxSiete 184.

FIORELLA MOLINELLI PPK ENCABEZA LA LISTA DE MOLINELLI PERÚ 2026.

CLUBER ALIAGA ¿FUNCIONA LA BUKELIZACIÓN? PERÚ 2026.

JOSÉ NAUPARI LABERINTO ELECTORAL PERÚ 2026.

OMAR AWAPARA HUAYCO DE CANDIDATOS PERÚ 2026.

JESÚS MALDONADO SAN JUAN DE LURIGANCHO BAJO FUEGO PERÚ 2026.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

