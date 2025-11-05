GRABADO el 05-11-2025

CADE 2025: Presidente Jerí anuncua shock para desburocratizar el país

En la inauguración de la 63 edición del CADE empresarial, el presidente José Jerí anunció un shock para desburocratizar el país, una medida que buscará agilizar trámites, destrabar inversiones y dinamizar sectores clave de la economía peruana.
El mandatario señaló que su gestión transitoria prepara proyectos orientados a reducir las trabas administrativas, impulsar la competitividad y acompañar este paquete con una inversión millonaria en seguridad ciudadana.
Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

