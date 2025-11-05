GRABADO el 05-11-2025

Realizan tocamientos indebidos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante recorrido en México

En pleno Centro Histórico de Ciudad de México, un hombre se aproximó y realizó tocamientos a la mandataria. El incidente ocurrió cuando Sheinbaum saludaba simpatizantes y recorría una caminata pública desde el Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación. Las imágenes muestran al agres0r rodeando con su brazo el hombro de la presidenta y luego intentando besarla.

Desde Revista CARETAS

