GRABADO el 06-11-2025

Serenos rescatan a un hombre apunto de quitarse la vida

Un hombre fue auxiliado por el Serenazgo de LuriganchoChosica cuando se encontraba al borde del puente Huachipa, poniendo en riesgo su vida.

El personal municipal logró intervenir a tiempo, estabilizar la situación y retirar al ciudadano de la zona de peligro. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría de Huachipa para recibir la atención correspondiente.

Desde Revista CARETAS

