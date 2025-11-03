GRABADO el 03-11-2025

Audios atribuidos al jefe del INPE vinculan presunto cobro de S/ 80 000 para excarcelar a expolicía

A través del dominical Cuarto Poder se difundieron grabaciones que supuestamente involucran al director del INPE, Iván Paredes Yataco, en el cobro de una coima a cambio de la liberación de un exagente policial condenado por secuestro agravado. Sin embargo, la familia del reo reclamó la devolución del dinero tras no concretarse la liberación de Marcos Riveiros, pero no obtuvo respuesta.

Una madre y su hija fueron víctimas de un asalto a mano armada en Los Olivos.

Reportan un gran forado en Pueblo Libre.

Congresista sobre uso de cámara: Si ellos quieren hacer campaña que la hagan con su plata.

CADE 2025: Presidente Jerí anuncua shock para desburocratizar el país.

Realizan tocamientos indebidos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante recorrido en México.

Un violento asalto bajo la modalidad de marcas dejó sin US 80 mil a un empresario trujillano..

Paro de transportistas: una cobradora de bus sorprendió a todos.

Franco Vidal convierte decisiones municipales en retos virales.

Perú rompe relaciones con México luego de que este país le otorgara asilo a Betssy Chávez.

Rosangella Barbarán fue captada paseando en playa de Máncora.

Más de 6,500 taricayas fueron liberadas en el Parque Nacional Sierra del Divisor, Ucayali y Loreto..

Intento de asalto en Lambayeque termina en tragedia: ladrón se quit4 la vida ante operativo policial.

Audios atribuidos al jefe del INPE vinculan presunto cobro de S/ 80 000 para excarcelar a expolicía.

La congresista Norma Yarrow, lanzó duras críticas contra Keiko Fujimori.

Congresista exige investigación por uso de cámara del Congreso en lanzamiento de candidatura.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

