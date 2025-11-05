Una madre y su hija fueron víctimas de un asalto a mano armada en Los Olivos
Una madre y su hija fueron víctimas de un asalto en Los Olivos, donde un sujeto armado con un cuchillo las interceptó en plena vía pública. El ataque ocurrió pese al estado de emergencia vigente en Lima Norte y quedó registrado por cámaras de seguridad, que muestran al delincuente amenazando a ambas mujeres antes de huir con sus pertenencias.
