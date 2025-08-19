GRABADO el 19-08-2025

Trump organiza CUMBRE DE PAZ: Putin y Zelenski cara a cara por la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que está organizando una cumbre de paz entre el líder ucraniano Volodimir Zelenski y el presidente ruso Vladimir Putin. La noticia llega tras una serie de reuniones en la Casa Blanca, donde Trump confirmó que busca propiciar un diálogo directo entre ambos mandatarios para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya lleva más de dos años de enfrentamientos y miles de víctimas.

Fuente AFP

p21tv internacional guerraucrania

