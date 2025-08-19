GRABADO el 19-08-2025

Perú Primero de Martín Vizcarra MULTIPLICÓ por CINCO SUS INGRESOS en un año

La organización política liderada por el ahora preso de Barbadillo, Martín Vizcarra, quintuplicó sus ingresos en solo un año, y asegura que estos es gracias a los aportes de sus militantes y de actividades proselitistas.

