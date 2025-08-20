GRABADO el 20-08-2025

Guerra en Gaza: Israel despliega 60 mil reservistas rumbo a Ciudad de Gaza

Israel dio un nuevo giro en el conflicto con Palestina. El ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan para conquistar Ciudad de Gaza y ordenó la movilización de 60.000 reservistas, en medio de una guerra que sigue dejando miles de víctimas.
INPE confirma: Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II Entrevista a Walter Albán.

ONU advierte hambruna en Gaza mientras Israel amenaza con ofensiva.

¿Habrá cumbre? Zelenski exige garantías de seguridad antes de reunirse con Putin.

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa de Loreto.

Idel Vexler y su búsqueda de una reforma educativa en el Perú Entrevista21.

Donald Trump envía destructores a Venezuela para luchar contra cárteles de droga en Mar Caribe.

Guerra en Gaza: Israel despliega 60 mil reservistas rumbo a Ciudad de Gaza.

Aníbal Quiroga: La posibilidad de una imputación contra Dina Boluarte está abierta Entrevista21.

Perú Primero de Martín Vizcarra MULTIPLICÓ por CINCO SUS INGRESOS en un año.

¿TC A FAVOR DE DINA BOLUARTE? Se suspenden INVESTIGACIONES hasta que termine su mandato en el 2026.

Trump organiza CUMBRE DE PAZ: Putin y Zelenski cara a cara por la paz.

EN VIVO Canciller RESPONDE ANTE EL CONGRESO sobre situación en Santa Rosa, Loreto.

Fuerza Popular, Perú Libre y APP con gran rechazo para congreso de 2026.

ENCUESTA IPSOS PERÚ Fuerza Popular, Perú Libre y APP encabezan el rechazo para el próximo Congreso.

Elecciones Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga van a segunda vuelta.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

