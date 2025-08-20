GRABADO el 20-08-2025

Idel Vexler y su búsqueda de una reforma educativa en el Perú Entrevista21

El exministro de Educación, Idel Vexler, presenta su nuevo libro "La evaluación formativa escolar: una reforma educativa en el Perú". "Si un alumno no aprende y saca "C" en la libreta, también es responsabilidad de los padres y del profesor", refirió.

