GRABADO el 18-08-2025

"SI PODEMOS ROBAR" La inseguridad se impone en Trujillo César Acuña, cada vez más cuestionado

BESO INESPERADO Trujillo vive bajo el asedio de bandas criminales. Muestra de ello es el reciente atentado con explosivos que conmocionó al norte del país. En paralelo, el gobernador de La Libertad, César Acuña, continúa en el foco público por sus ostentosas celebraciones y llamativas declaraciones. Recientemente, un video generó polémica: en él se observa a un dirigente de Alianza para el Progreso (APP) intentando besar en la boca al gobernador, quien reaccionó visiblemente sorprendido. A ello se suma la filtración de los detalles del costoso quinceañero de la nieta de Acuña.



