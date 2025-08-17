GRABADO el 17-08-2025

Congresista advierte que ciertos colegas buscan cambiar leyes para librarse de procesos judiciales

AGENDA REGIONAL El congresista Wilson Quispe aseveró que los parlamentarios que forman parte del 'Pacto' en el Congreso buscan modificar leyes para quedar libres de posibles procesos judiciales que podrían enfrentar.

El Regreso Podcast Los actores culturales tienen mucho de espartanos arequipa podcastclips.

Congresista advierte que ciertos colegas buscan cambiar leyes para librarse de procesos judiciales.

SOSPECHA El congresista Jaime Quito dijo que no confía en que habrá transparencia electoral en 2026.

El Regreso Podcast En Arequipa hay fervor por la cultura arequipa podcastclips cultura.

CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.

LOS MEJORES MOMENTOS Vive el emocionante encuentro de las entradas de cappo 2025 en Arequipa.

¡FELIZ DÍA, AREQUIPA! El Búho saluda a la Ciudad Blanca en sus 485 años arequipa arequipaperu.

CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.

Martín Vizcarra ya está en Barbadillo, congresistas celebran su prisión Pico a Pico.

"GOBIERNO AUTORITARIO" Ruth Luque defiende protesta en el Congreso y rechaza posible sanción.

PASÓ EN EL PERÚ: ASFAH rechaza Ley de Amnistía aprobada por Dina Boluarte.

¿CANTAN VICTORIA? Vizcarra: Sus últimas horas en libertad y las reacciones a su prisión preventiva.

¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL.

La Libertad: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto.

Arequipa: Valle de Tambo denuncia exclusión de Corso de la Amistad por presión de Southern.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

