GRABADO el 25-08-2025

¡Rabien fujis!

Desde Hildebrandt en sus trece

¡Rabien fujis!.

Los compinches.

Los Romero se van.

Adiós al mundial.

Son una vergüenza.

Contragolpe.

Quitándose el calzón.

Nuestra pesadilla.

¡Borraron los anticuchos!.

Infierno made in Peru.

Dina la insaciable.

Prensa libre.

Que Petro le rece a Santa Rosa.

Los chanchos alemanes.

Dedo en la llaga.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hildebrandt en sus trece

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

