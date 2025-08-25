GRABADO el 25-08-2025

DINA BUSCA CIRUJANO

Desde Hildebrandt en sus trece

Volvió el wayqui con chaira.

¡Rabien fujis!.

Los compinches.

Los Romero se van.

Adiós al mundial.

Son una vergüenza.

Contragolpe.

Quitándose el calzón.

Nuestra pesadilla.

¡Borraron los anticuchos!.

Infierno made in Peru.

Dina la insaciable.

Prensa libre.

Que Petro le rece a Santa Rosa.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

