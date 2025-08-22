GRABADO el 22-08-2025

Los compinches

Los compinches.

Los Romero se van.

Adiós al mundial.

Son una vergüenza.

Contragolpe.

Quitándose el calzón.

Nuestra pesadilla.

¡Borraron los anticuchos!.

Infierno made in Peru.

Dina la insaciable.

Prensa libre.

Que Petro le rece a Santa Rosa.

Los chanchos alemanes.

Dedo en la llaga.

Santa Rosa y Petro.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

